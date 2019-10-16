Дыхание подводного вулкана: уникальные звуки со дна океана

На Алеутских островах геофизики зафиксировали грандиозное малоизученное явление. Подводный вулкан Богослов извергал пузыри раскаленного газа диаметром в несколько сотен метров. Измерения, которые провели ученые, помогут лучше понять природу подводных вулканов. Об этом говорится в журнале Nature Geoscience.

Подводных вулканов на планете в десятки раз больше, чем наземных. Вместе с тем они изучены гораздо хуже. До подводных вулканов сложно добраться, поэтому большинство из них не снабжено даже автоматической аппаратурой. Между тем подводные огнедышащие горы представляют опасность для судов и самолетов, поэтому их важно изучать.

Американские геофизики собрали уникальные данные об извержениях вулкана Богослов. К слову, прошлые извержения сформировали вокруг него небольшой остров.

С 9 января по 10 июля 2017 года под водой произошло восемь взрывных извержений. Ближайшие к вулкану инфразвуковые датчики, которые располагаются в 59 километрах, во время этих событий зафиксировали 252 отдельных хлопка. Речь идет об инфразвуке, распространявшемся в воздухе, а не в воде. Для уха человека этот грохот был неразличим из-за низкой частоты звука (менее одного герца).

Как полагают исследователи, когда изливавшаяся лава касалась холодной морской воды, она быстро остывала и затвердевала, получался купол, непроницаемый для вулканических газов. Под куполом возникал пузырь, состоящий из водяного пара, углекислого и сернистого газов. Давление внутри пузыря росло, пока твердую пробку просто не срывало с жерла. Пузырь лопался, именно в этот момент и происходил инфразвуковой хлопок. Потом изливалась свежая порция лавы, она опять твердела, и процесс повторялся.

Для того, чтобы узнать, каких размеров достигал пузырь, авторы исследования провели компьютерное моделирование, опираясь на записи инфразвуковых датчиков. Оказалось, что самые крупные пузыри в диаметре достигали до 440 метров. Для сравнения: диаметр купола Национального стадиона в Сингапуре, который является самым большим в мире рукотворным куполом, - 310 метров.

Такой размер пузырей нельзя назвать рекордным для подводных вулканов. Случались у океана вздутия и масштабнее, но в новом исследовании размеры пузыря впервые были оценены при помощи сведений бесстрастных геофизических приборов.