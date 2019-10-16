Депутаты чуть не подрались, выясняя, кто из них более гетеросексуален

Конфликт между депутатом Законодательного собрания Андреем Седовым и его коллегой из фракции КПРФ Айратом Гибатдиновым произошел на заседании комитета по ЖКХ Ульяновской области.

«Вы обращаетесь ко мне, председателю комитета, со словами "Милый мой!". Я вам не милый. И вообще, в отличие от вас, я не являюсь представителем нетрадиционной ориентации!», - заявил Седов.

Слова председателя вывели Гибатдинова из себя и он устремился к нему для выяснения отношений.

Предотвратить драку смогли их коллеги, которые вовремя разняли депутатов.