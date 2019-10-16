Путин потребовал избежать сбоев с отоплением в пострадавших от наводнения регионах

Владимир Путин потребовал от ответственных лиц избежать сбоев с отоплением во время зимнего сезона в регионах, которые пострадали от наводнения. Речь идет о Сибири и Дальнем Востоке.

«Нужно, чтобы было понятно и ясно, как эти пострадавшие регионы пройдут осенне-зимний отопительный период», - заявил глава государства во время совещания, посвященного ликвидации последствий потопов.

Президент напомнил собравшимся, что в пострадавших районах еще предстоит решить вопрос постройки пяти тысяч жилых домов.

«Все пять тысяч домов не могут быть построены до холодов, это очевидно, но нужно понять, где люди будут жить», - констатировал он.

Путин также выразил надежду, что ситуаций, подобных той, когда выделенные пострадавшим от большой воды людям деньги не дошли до адресата, не повторится.

«Очень бы хотел от вас услышать, как осваиваются средства, полученные из федерального бюджета, они не маленькие», - указал президент.

Зампред российского правительства Виталий Мутко, в свою очередь, сообщил, что сертификаты на жилье получили на сегодняшний день 78% оставшихся без домов в результате наводнения граждан.