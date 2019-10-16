Зеленский назвал условие для отвода войск в Донбассе

Отвод сил в Донбассе начнется после того, как на протяжении недели в регионе не будет зафиксировано выстрелов.

«Мы будем ожидать семи дней тишины», - заявил Владимир Зеленский по итогам встречи со своим коллегой из Латвии Егилсом Левитсом.

Президент Украины отметил, что показателем для него является мнение ОБСЕ, «которое должно сказать: "Да, семь дней не было выстрелов"».

Как отметил Зеленский, на протяжении последних двух дней выстрелов зафиксировано не было. Он выразил надежду на то, что ситуация не изменится.

Напомним, 1 октября в Минске была согласована «формула Штайнмайера». Она предусматривает предоставление Донбассу особого статуса и проведение там местных выборов. Однако, как заявляют в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, реализацию достигнутых договоренностей срывает украинская сторона.

Сегодня, 16 октября, Киев согласился выполнить политическую часть минских договоренностей при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также отвода сил на линии соприкосновения. В Кремле новость назвали «неожиданной», а поставленные условия - «новыми вводными».