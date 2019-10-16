В Кремле прокомментировали исполнение гимна РФ в Саудовской Аравии и ОАЭ

Кремль спокойно и с пониманием отнесся к нестандартному исполнению гимна России во время государственного визита российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ и обратил внимание на дружественность встречи.

В понедельник Путин прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию, а во вторник - в ОАЭ. Многие обратили внимание на неидеальное исполнение российского гимна во время официальной встречи в Эр-Рияде.

«Это сильно преувеличено, что было некачественное исполнение гимна. Конечно, это не исполнение в составе большого симфонического оркестра, но тем не менее эмиратская сторона и саудовская сторона очень старались и действительно подчеркнуто по-доброму принимали президента», - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что если какие-то недочеты в исполнении и были, то к этому все относятся с пониманием, и «подобная гипертрофированная реакция вряд ли уместна», пишет ТАСС.