СМИ: звезду сериала «Солдаты» поймали с поличным на краже

Актриса театра и кино Ольга Юрасова попалась на краже в одном из московских фитнес-центров. Юрасову задержали с поличным при попытке похитить деньги из раздевалки.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, женщина привлекла внимание администраторов клуба еще в июне - клиенты стали жаловаться на кражи из шкафчиков.

Для того, чтобы поймать злоумышленника, в фитнес-центре были установлены камеры наблюдения. Юрасову поймали, когда она пыталась похитить 50 тысяч рублей. Актриса признала свою вину, теперь ей грозит уголовная ответственность.

Ольга Юрасова известна телезрителям благодаря сериалу «Солдаты», где она исполнила роль жены прапорщика Шматко.