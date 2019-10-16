Медведя, сутки разгуливавшего по Чебоксарам, поймали около школы: видео

Медведя заметили в районе поселка Соляное в Чебоксарах 14 октября, однако найти и отловить животное удалось только 15 октября на улице Хевешская. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Чувашии.

«Утром 15 октября несколько нарядов ППСП и ГИБДД выехали в Новоюжный микрорайон столицы, где жители домов по улице Хевешская увидели медведя в овраге», - сказано в сообщении.

Полицейские оцепили территорию и вместе со специалистами к 11.00 по местному времени им удалось усыпить косолапого с помощью снотворного.

Животное перевезли в лес, где выпустили на волю.

По данным местных жителей, медведь разгуливал в районе школы №19.