Лавров рассказал о предстоящем визите Эрдогана в Россию

Политическое урегулирование в Сирии станет центральной темой визита президента Турции в Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр иностранных дел отметил, что военные двух стран должны наладить сотрудничество. И Москва готова содействовать в решении этой проблемы.

«Мы выступаем за то, чтобы нынешняя ситуация была урегулирована через диалог между правительством и структурами курдов. И такой диалог начался и уже приносит конкретные результаты. Мы всегда говорили, что признаем наличие легитимных интересов Турции в обеспечении безопасности на своей границе, и одновременно мы выступаем за то, чтобы между Дамаском и Анкарой было налажено практическое сотрудничество», - сказал Лавров.

Ранее в Кремле сообщили, что президент Турции Реджеп Эрдоган прилетит в Россию до конца месяца. А накануне он с российским лидером Владимиром Путиным по телефону обсудил военную операцию Анкары в Сирии. Президент России подчеркнул необходимость предотвращения конфликтов между турецкой и сирийской армиями.