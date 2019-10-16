«Я боюсь за свою жизнь!»: таксист набросился на клиентку со штопором в Подмосковье
Конфликтная ситуация произошла между водителем такси и пассажиркой в Долгопрудном.
Вызвав машину, девушка предупредила, что ей необходимо сделать остановку у ближайшего банкомата, чтобы снять деньги. Однако когда пассажирка попросила остановиться, водитель, решивший, что клиентка сбежит, начал угрожать ей, размахивая штопором.
Девушка незамедлительно обратилась в службу поддержки.
«Просто вы друг друга, наверное, не поняли», - заявил ей сотрудник таксопарка.
«Я же на него не с ножом накинулась. Я боюсь за свою жизнь!» - ответила испуганная пассажирка.
После этого водитель такси принялся рассказывать девушке, как накануне возил клиента в лес, где ударил его этим самым штопором.
Свой разговор девушка записала на камеру. Ролик в Сети публикует канал Readovka.
В «Яндекс.Такси» ситуацию назвали недопустимой.
«Мы со своей стороны рекомендовали девушке обратиться в полицию и готовы сами предоставить органам все необходимые данные для того, чтобы поспособствовать расследованию», - рассказала «Звезде» пресс-секретарь компании Наталья Рожкова.