МВД возбудило дело против учителя, избивавшей детей из коррекционного класса

Отделение дознания ОМВД России по Таганскому району возбудило уголовное дело против школьного учителя, которая применяла физическую силу к ученикам.

В полицию обратилась мама 11-летнего мальчика, которая заявила, что один из учителей школы ненадлежащим образом выполняла свои обязанности, что сопровождалось жестоким отношением и противоправными действиями по отношению к ребенку.

«Полицейские по месту жительства задержали подозреваемую - 41-летнюю жительницу столицы», - говорится в сообщении на сайте МВД.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры с камеры видеонаблюдения, на которых видно, как тот же самый учитель коррекционного класса бьет и толкает девочку. После того, как видеозапись оказалась в распоряжении полиции, женщину уволили.