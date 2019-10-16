В Кремле отреагировали на призыв Киева к роспуску ЛНР и ДНР

Идея о роспуске ДНР и ЛНР, озвученная Киевом, стала неожиданностью для участников «нормандского формата». Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Украина согласилась выполнить политическую часть минских договоренностей при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также отвода сил на линии соприкосновения.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию в настоящий момент, по мнению Пескова, достаточно сложно.

«Поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что, конечно, такие новые вводные - они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа», - уверен он.

По словам пресс-секретаря президента РФ, пока нельзя сказать, стоит ли рассматривать заявление Киева как отход от минских соглашений.