Названы сроки открытия трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург

Строительство автотрассы М-11 Москва - Санкт-Петербург будет полностью закончено к 15 ноября, дорогу откроют до конца ноября. Об этом рассказал первый заместитель главы Минтранса Иннокентий Алафинов.

«Строительную готовность автомобильной дороги мы ожидаем к 15 ноября. Сами понимаете, что строительная готовность будет, какое-то время - оформление документов... у нас дата 15 ноября строительной готовности и оформления документов. Открытие может еще занять какое-то время... в ноябре», - приводит его слова РИА Новости.

Минтранс ранее сообщал, что стоимость проезда по трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург составит около 2 тысяч рублей. В свою очередь, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью ТАСС рассказал, что проезд по платному участку М-11 будет стоить около 3-3,5 тысяч рублей с учетом бензина.

Трасса М-11 протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Северной столицы. Новая дорога в основном будет проходить параллельно существующей автодороге М-10 «Россия». Протяженность автотрассы составляет 669 километра.

Проезд по М-11 от Москвы до Петербурга будет занимать не более пяти с половиной часов.