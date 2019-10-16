Мать ударила и выгнала из дома «внебрачного сына» Цискаридзе

Конфликтная ситуация произошла в доме 19-летнего Тимура Акперова, утверждающего, что он является сыном ректора Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой Николая Цискаридзе.

© timactor1, instagram

Откровенное «признание» пришлось не по нраву матери юноши, и она ударила сына и выгнала его из дома.

Сейчас Акперову негде жить, пишет сайт «Комсомольской правды». Кроме того, его дальнейшее обучение на театральных курсах также стоит под вопросом, так как ранее за них платили близкие.

Как рассказал Акперов в Сети, его мать находится в отношениях с владельцем рынка в Баку, и сейчас он якобы готовится нанести визит Цискаридзе в Санкт-Петербурге.

Сам же юноша надеется: в ближайшее время он сможет встретиться с «отцом».

Николай Цискаридзе ситуацию никак не комментирует.