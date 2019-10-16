Восстановлению не подлежат: последствия мощного обстрела жилых домов под Донецком

ВСУ вновь обстреляли поселок Старомихайловка, находящийся недалеко от Донецка.

В результате пострадали 14 домов. Обстрел велся из крупнокалиберных пулеметов, минометов и БМП со стороны Красногоровки, где стоят части ВСУ. В один из домов прилетела мина калибра 120 мм. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

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Как рассказала «Звезде» хозяйка дома, здание уже четыре раза попадало под обстрел. Окон нет, а теперь нет и половины стены. Скорее всего, восстановлению дом не подлежит.

Всего за прошедшие сутки украинская армия 40 раз нарушила перемирие, выпустив по территории ДНР почти 500 снарядов и мин. Чудом удалось избежать жертв среди мирного населения.