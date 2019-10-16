Российских детей защитят от падений из окон

Министерство строительства России после обращения уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой внесет изменения в правила строительства многоквартирных домов для предотвращения случаев падения детей из окон. Об этом говорится на сайте детского омбудсмена.

В сообщении сказано, что в своды правил будут внесены дополнения и изменения. В частности, планируется определить высоту ограждений наружных площадок и лестничных маршей, лоджий, балконов, террас, кровли.

Предполагается, что высота подобного рода ограждений составит не менее 1,2 метров, а на лестницах внутри подъездов - не менее 0,9 метров. Также новые требования к застройщикам предполагают «обязательность применения систем безопасности при проектировании оконных блоков» в целях предотвращения возможности их открывания детьми и предупреждения выпадения.

На сайте также говорится, что изменения, которые собирается внести Министерство строительства, - это только один из первых шагов к решению данной проблемы выпадения детей. Например, принимаемые меры будут касаться не только новостроек, но и вторичного жилья.

Ранее Кузнецова обратилась в МВД России с просьбой начать вести статистику по выпадению детей из окон. По ее данным, в 2017 году при таких случаях пострадали 848 детей, в 2018 году - 905, также число пострадавших детей до четырех лет возросло с 471 до 546, от пяти до девяти лет - со 191 до 217. Количество погибших увеличилось со 106 до 123 человек. За текущий год из окон выпали свыше 100 детей, 15 из них погибли, сказано в сообщении на сайте детского омбудсмена.