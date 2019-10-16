«Ощущение, что ее удерживают силой»: в Екатеринбурге ищут пропавшую студентку

В Екатеринбурге супружеская пара ищет свою 19-летнюю дочь Анну Ивонину. Девушка является студенткой медицинского университета - она пропала, когда ее родители были в отпуске за границей.

Мама девушки Татьяна рассказала, что телефон дочери стал недоступен в ночь на 13 октября. Родители написали заявление в полицию, когда прилетели домой и не обнаружили там Анну.

«Мы посмотрели записи с камер в подъезде и увидели человека, с которым она может находиться. Замешан мужчина, причем нерусской национальности. Мы его не знаем», - цитирует E1.ru женщину.

Она добавила, что у них с мужем сложилось ощущение, что их дочь где-то удерживают силой.

© Татьяна Ивонина, Вконтакте

Оказалось, что из квартиры пропали российский и заграничный паспорта девушки. Татьяна объяснила, что Анна уже уходила из дома на три дня, но при этом оставалась на связи. Женщина допускает, что причиной ухода могло стать недопонимание в семье, но оно было не настолько серьезным, чтобы пропасть по своей воле.

Это уже не первый случай пропажи девушки в Екатеринбурге за последние дни. Десятого октября там пропала Ксения Каторгина после того, как поехала продавать свой автомобиль. Ее тело обнаружили через пять дней в частном секторе Уралмаша.