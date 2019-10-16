Учитель избивала детей из коррекционного класса в Москве: видео

Учитель неоднократно поднимала руку на учащихся московского центра развития и коррекции. Действия педагога попали на камеру видеонаблюдения.

О сложившейся ситуации рассказала детский клинический психолог Елена Поднебесных, которая работает в этой школе. Женщина отмечает, что само учебное заведение очень хорошее, имеет богатую историю, поэтому такой случай не является типичным для нее.

Она отметила, что, возможно, это произошло из-за недостаточного кадрового отбора или контроля за поступками учителей. Некоторое время назад Поднебесных заподозрила жестокое обращение с детьми со стороны одного из сотрудников.

«Мне пришлось обратиться к частному детективу и установить скрытые камеры в классе. Действительно, в первый же день подтвердились факты избиения учителем несовершеннолетних невербальных детей», - цитирует «360» Поднебесных.

На кадрах видно, как преподаватель бьет по спине, голове и рукам девочку, толкает ее и повышает на нее голос. Видео Поднебесных отдала руководству школы, а также приложила к заявлению в полицию, Следственный комитет и департамент образования мэрии Москвы.

Но после этого учителя не уволили - еще неделю она продолжала работать и получать за это деньги. Об этом заявил частный детектив Антон Баукин, который устанавливал камеры. Он добавил, что сам писал заявление в полицию, так по закону о частной детективной деятельности был обязан это сделать из-за выявления нарушения законодательства.

«Как можно обижать детей-инвалидов, которые ни сдачу не могут дать, ни сказать ничего?» - сетует Баукин.

Вчера, 15 октября, выяснилось, что педагога уволили по статье в связи с утратой доверия.