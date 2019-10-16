В ГИБДД усложнят экзамены на получение водительских прав

Ученики автошкол должны ездить не только по определенным маршрутам, но и участвовать в реальном движении по городским дорогам. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГУОБДД МВД Роман Мишуров.

По его словам, человек, получивший водительское удостоверение, часто не понимает, как себя вести в реальных дорожных условиях.

«Он выехал на трассу, все, он не может ни обогнать, ни ездить на скорости 80 или 90 км/ч. Он на такой скорости никогда не ездил, а уже с водительским удостоверением», - сказал Мишуров. «Мы говорим, что хватит заучивать маршруты и площадку, давайте их в реальное дорожное движение поместим», - пояснил он.

Как заявил Мишуров, ведомство планирует упразднить систему подготовки водителей на строго определенных маршрутах. Вместо них будут определяться районы, где и будет проходить сдача экзамена по вождению в городских условиях. Он отметил, что нововведение заработает в октябре следующего года.