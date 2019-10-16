В ФСБ заявили, что главари террористов стали активнее приобретать новое оружие
Помимо оружия, боевики стремятся заполучить средства геолокации и спутниковой связи.
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Лидеры международных террористических организаций заинтересованы не только в попытке достать новые виды оружия, но и активно приобретают новые средства геолокации и спутниковой связи. Об этом проинформировал директор ФСБ России Александр Бортников.
«Активизируются попытки главарей террористических структур приобрести новые виды вооружений и военной техники, средств геолокации и спутниковой связи», - уточнил он.
Кроме того, в ходе XVIII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов Бортников озвучил, что число россиян, воюющих на стороне боевиков, превысило отметку в пять тысяч.
Всего же за 2019 в России удалось предотвратить 39 терактов.