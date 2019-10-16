Масштабная реставрация: «Родина-мать» встретила 52-й день рождения в лесах

Одна из самых высоких скульптур мира - «Родина-мать зовет!» -встретила день рождения, окутанная строительными лесами. 15 октября ей исполнилось 52 года.

85-метровая скульптура на Мамаевом кургане в Волгограде проходит косметические процедуры. И это ее самая масштабная реконструкция с момента открытия.

Строители обнаружили 14 километров трещин и около 180 тысяч дефектов. Их проливают кислотой, чтобы убрать копоть, грунтуют, сверлят, заполняют раствором, шлифуют. Работы идут круглосуточно. Реставраторы уже обновили лицо и руки. Особое внимание уделили правой, которая удерживает 33-метровый меч.

Полностью леса вокруг монумента уберут уже в ноябре. А общую реконструкцию мемориала планируют завершить к празднованию 75-й годовщины Победы в мае 2020 года. Как сообщили в Минкультуры, работы идут с опережением графика.