Бортников объяснил, чем грозит использование улучшенных дронов террористами
Улучшение летных характеристик беспилотников, которые используются международными террористами в преступных целях, в скором времени станет реальным вызовом для мировых спецслужб. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, выступая на открытии XVIII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи.
По его словам, массированные атаки дронов на гражданские и военные объекты, а также применение беспилотников для трансграничной переброски военных грузов в интересах террористов стали уже «распространенным явлением».
«Повышение летных характеристик беспилотников, их способность доставлять различные средства поражения, вплоть до химических и отравляющих веществ, и действовать автономным роем станет для нас реальным вызовом уже в ближайшее время», - заявил глава российской спецслужбы.