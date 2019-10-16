Бортников объяснил, чем грозит использование улучшенных дронов террористами

Улучшение летных характеристик беспилотников, которые используются международными террористами в преступных целях, в скором времени станет реальным вызовом для мировых спецслужб. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, выступая на открытии XVIII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи.

По его словам, массированные атаки дронов на гражданские и военные объекты, а также применение беспилотников для трансграничной переброски военных грузов в интересах террористов стали уже «распространенным явлением».