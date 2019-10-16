Огромные башни ТЭС взорвали в Великобритании: видео

В британском городе Дидкот графства Оксфордшир, располагающемся на юге страны, снесли четыре градирни теплоэлектростанции.

Момент подрыва промышленный конструкций местные жители сняли на видео. На них видно, как башни в считанные секунды были разрушены.

Эти ТЭС были закрыты еще в 2016 году, так как компания перешла на низкоуглеродную энергетику.

Перед тем как снести конструкции, жители более сотни домов были эвакуированы. Кроме того, как пишет Daily Mail, во всем районе были перекрыты дороги.