Бортников: доступность искусственного интеллекта расширит возможности террористов

Возможности совершать преступления международных террористов будут расширены из-за доступности технологий искусственного интеллекта, считает директор ФСБ РФ Александр Бортников. Об этом он заявил в Сочи на открытии XVIII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности правоохранительных органов.

«На расширение спектра возможностей террористов будет работать растущая доступность технологий искусственного интеллекта», - сказал Бортников.

Он добавил, что новые возможности террористы будут использовать для анализа информации, включая нелегально полученные базы данных.

Кроме того, Бортников рассказал о выявлении пяти с половиной тысяч россиян, которые отправились за рубеж воевать на стороне международных террористов. Почти на четыре тысячи человек заведены уголовные дела.