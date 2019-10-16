Бортников призвал мировые спецслужбы бороться с терроризмом путем прозрачности переписок

Противодействие терроризму не будет эффективно, пока бандиты используют закрытые каналы коммуникации в интернете. Об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников, выступая в Сочи на XVIII международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

«Считаем невозможным эффективно противостоять террористическим угрозам до тех пор, пока террористы будут беспрепятственно пользоваться закрытыми каналами коммуникациями в глобальной сети», - заявил Бортников.

Глава российской спецслужбы пригласил всех партнеров присоединиться к реализации инициативы, выдвинутой на прошлогоднем совещании, касающейся депонирования ключей шифрования для мобильных устройств.

По мнению Бортникова, внедрение данного механизма позволит контролировать информационный обмен между террористами и гарантировать право человека на тайну переписку, исключив к ней доступ третьих лиц.

На прошлом международном совещании руководителей спецслужб Бортников отсутствие доступа спецслужб к шифрованной переписке в мобильных приложениях назвал «серьезным технологическим препятствием».

Он заявил, что для того, чтобы пресечь бесконтрольное использование террористами данных технологий нужно создать прозрачную для контроля систему депонирования ключей шифрования, генерируемых приложениями.

Также Бортников выступил с призывом объединить усилия спецслужб в работе по выявлению и блокированию в Сети материалов экстремистского и террористического характера, и в этих целях наладить взаимодействие с ведущими IT-компаниями. Глава российской спецслужбы отметил, что к пониманию принятия этих мер приходит все больше государств.