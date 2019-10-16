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Бортников заявил о 5,5 тысячах россиян, воюющих в рядах террористов

Дарья Муромова
10:55 16.10.2019
Сегодня он выступает в Сочи на открытии XVIII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.
Бортников заявил о 5,5 тысячах россиян, воюющих в рядах террористов
© Фото: Medyan Dairieh, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Силовые ведомства России выявили более пяти с половиной тысяч российских граждан, которые уехали за рубеж воевать на стороне международных террористов. Почти на четыре тысячи из них заведены уголовные дела, сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

Сегодня он выступает в Сочи на открытии XVIII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

«Из вернувшихся в нашу страну 337 боевиков 32 арестованы и 224 осуждены», - добавил Бортников, отметив, что в отношении остальных ведется сбор доказательств.

Также Бортников отметил, что за текущий год правоохранительные органы предотвратили 39 терактов и 49 террористических ячеек в стране.

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