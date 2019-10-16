В ФСБ сообщили о предотвращении 39 терактов за 2019 год

За 2019 год правоохранительные органы предотвратили 39 терактов и 49 террористических ячеек в России. С таким заявление выступил директор ФСБ РФ Александр Бортников в ходе XVIII международного совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи.

Всего за год были задержаны 679 боевиков, еще 32 – нейтрализованы, добавил он. Более двух десятков человек удалось склонить к отказу от террористической деятельности.

Счета более 5,5 тысяч человек, которые могут быть причастны к деятельности боевиков, заморожены.

Также, по словам директора ФСБ, спецслужбы запретили доступ более чем к 8 тысячам интернет сайтов, чья деятельность рассматривается как «деструктивная».