СМИ: Белый дом отстранил Госдеп от украинских вопросов

Исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни назначил ответственными за проведение украинской политики трех представителей администрации, отстранив от этого представителей Госдепартамента, курирующих это государство.

Малвейни 23 мая организовал встречу, на которой сообщил о том, что за решения по Украине будут ответственными посол США при ЕС Гордон Сондленд, министр энергетики Рик Перри и занимавший на тот момент пост спецпредставителя по Незалежной Курт Волкер. Об этом рассказал зампомощника госсека Джордж Кент во время выступления в палате представителей Соединенных Штатов в рамках импичмента президента страны Дональда Трампа, сообщил NBC.

По данным New York Times, Кента вместе с другими чиновниками Госдепа, которые отвечали за вопросы по Украине, отстранили от дел. Как заявил конгрессмен Джеральд Коннолли, который присутствовал на слушаниях, Кент назвал сложившуюся ситуацию «неправильной».