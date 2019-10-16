В России увеличилась средняя продолжительность жизни

За восемь месяцев 2019 года средняя продолжительность жизни жителей России увеличилась до 73,6 года. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.

«За восемь месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 года в среднем - на 0,7 года по сравнению с показателем 2018 года», - цитируют в пресс-службе ведомства главу Минздрава Веронику Скворцову.

По ее словам, средняя продолжительность жизни у женщин превысила 78,5 года. Это произошло, благодаря тому, что удалось дополнительно сохранить 34 тысяч жизней. Показатель общей смертности на 1 тысяч человек по сравнению с аналогичным показателем 2018 года уменьшился на 3,1%.