Друг Заворотнюк рассказал о состоянии актрисы после операции

Анастасия Заворотнюк идет на поправку. Недавно актриса перенесла операцию, после чего ее состояние улучшилось. Об этом рассказал друг артистки.

Несмотря на то, что ряд СМИ распространяет недостоверную информацию об ухудшении ее здоровья, Заворотнюк стало заметно лучше, добавляет он.

«На самом деле она восстанавливается, проходит реабилитацию - в том числе в бассейне», - цитирует сайт «Комсомольской правды» своего собеседника.

Ранее на странице Заворотнюк в Instagram появилась первая запись за все время слухов о ее болезни, в которой семья артистки поблагодарила неравнодушных и анонсировала создание аккаунта в поддержку звезды.