«Из крайности в крайность»: политолог дал оценку новым требованиям Украины по Донбассу

Эксперты объяснили, почему Киев готов выполнять Минские договоренности только в случае роспуска самопровозглашенных ДНР и ЛНР, о чем заявила пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Дарья Олифер.

Напомним, для выполнения политической части договоренностей Украина также требует прекратить огонь, вывести вооруженные формирования, иностранные войска и военную технику, а также выполнить разведение сил вдоль линии соприкосновения.

Политолог Иван Мезюхо уверен, что Киев не готов к выполнению уже достигнутых договоренностей в рамках «формулы Штайнмайера», а значит, президент Украины Владимир Зеленский не готов к установлению мира на востоке государства.

«Фактически мы видим продолжение политики предшественника Зеленского Петра Порошенко, но в более легком варианте», - пояснил Мезюхо в комментарии радио Sputnik.

Кроме того, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин считает, что за счет таких заявлений Украина просто пытается скрыть свою слабость.

«Это заявление - о том, что они не могут выполнить первую часть Минских соглашений и таким образом пытаются скрыть свою слабость в контроле над радикалами», - добавил Перлин.

Он также отметил, что Украина «мечется из крайности в крайность».

Минские соглашения подразумевают установление перемирия, отвод сил, проведение амнистии участников конфликта, а также начало диалога о выборах в Донбассе.