Турция поприветствовала вход армии Сирии в Манбидж

Анкара не возражает, чтобы контроль над городом Манбидж взяла сирийская правительственная армия, однако для этого нужно, чтобы его покинули курдские формирования. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

До последнего времени крупный город на севере Сирии в провинции Алеппо патрулировали американские войска, а контролировали курды. Теперь в него вошли сирийские правительственные силы.

По словам Эрдогана, вход сирийской армии в Манбидж не является «слишком негативным развитием событий», поскольку это все же земли Сирии.

«Но для меня важно, чтобы здесь не остались террористические организации. И уважаемому президенту Путину я то же самое говорил. Если вы вычищаете Манбидж от террористов, то, пожалуйста, вы или режим пусть это обеспечат», - цитирует Эрдогана телеканал NTV.

Турецкий лидер также добавил, что население Манбиджа «на 85-90% состоит из арабов, а не курдов». По словам Эрдогана, местные племена обращаются к Турции за помощью, говоря «придите и спасите нас».

Президент Турции 9 октября начал на севере Сирии военную операцию «Источник мира», которая направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ).