Четырехтомник «Северный морской путь» представили в штаб-квартире РГО

В штаб-квартире РГО в Москве 15 октября состоялась презентация четырехтомного издания «Северный морской путь» из серии альманаха «Тобольск и вся Сибирь», посвященного освоению кратчайшего морского маршрута между Северной Европой и Восточной Азией.

События охватывают период IX–XXI веков. Они связаны с нахождением и освоением Северного морского пути, открытием и исследованием северо-западных и северо-восточных окраин и берегов России. В книге восстанавливаются забытые страницы истории, рассказывается о полярных летчиках, моряках и исследователях.

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В четырехтомнике представлены документальные исторические материалы, дневники, письма, воспоминания, выдержки из выступлений и писем членов Русского географического общества, рассказы и художественные очерки, посвященные исследованиям Арктики.

Книга подготовлена Тюменским региональным общественным благотворительным фондом «Возрождение Тобольска».