Эрдоган заявил, что операция Турции поможет защитить целостность Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал российскому лидеру Владимиру Путину о том, что операция «Источник мира» в Сирии внесет серьезный вклад в защиту территориальной целостности Сирии.

Как сообщила администрация Эрдогана, телефонный разговор между главами двух государств состоялся по инициативе турецкой стороны 15 октября. Президенты говорили об операции Анкары на северо-востоке Сирии.

«Президент сказал своему российскому коллеге, что операция "Источник мира" вместе с вкладом в борьбу с терроризмом также внесет серьезный вклад в защиту территориальной целостности Сирии и в процесс политического урегулирования», - отметили в администрации Эрдогана.

В пресс-службе Кремля сообщили, что президенты РФ и Турции высказались за продолжение процесса политического урегулирования в САР и выразили намерения способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве.

Напомним, Турция объявила о начале военной операции на северо-востоке САР против курдов, а также террористической группировки ИГИЛ*.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ.