В МИД заявили о необходимости не допустить прямых столкновений Турции и Сирии

Прямых военных столкновений Турции и Сирии из-за операции Анкары быть не должно, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Я не берусь такие дефиниции делать. Мы, конечно, надеемся, что никаких столкновений не должно быть», - сказал Богданов журналистам.

Он отметил, что сейчас идут переговоры о том, чтобы выработать подходы в соответствии с нормами международного права, а также с учетом законных интересов всех сторон, пишет РИА Новости.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган девятого октября заявил о начале операции «Источник мира» в Сирии, которая направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России группировки ИГИЛ.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что «в основном вывел» войска США из Сирии. Было опубликовано видео, на котором конвой армии Сирии встретился с отступающими солдатами США на дороге, которая соединяет города Манбидж и Кобани.