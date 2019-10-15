Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

В МИД заявили о необходимости не допустить прямых столкновений Турции и Сирии

Дарья Муромова
09:11 15.10.2019
Замглавы МИД РФ отметил, что сейчас идут переговоры о том, чтобы выработать подходы в соответствии с нормами международного права, а также с учетом законных интересов всех сторон.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anas Alkharboutli, Xinhua, Globallookpress

Прямых военных столкновений Турции и Сирии из-за операции Анкары быть не должно, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Я не берусь такие дефиниции делать. Мы, конечно, надеемся, что никаких столкновений не должно быть», - сказал Богданов журналистам.

Он отметил, что сейчас идут переговоры о том, чтобы выработать подходы в соответствии с нормами международного права, а также с учетом законных интересов всех сторон, пишет РИА Новости.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган девятого октября заявил о начале операции «Источник мира» в Сирии, которая направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России группировки ИГИЛ.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что «в основном вывел» войска США из Сирии. Было опубликовано видео, на котором конвой армии Сирии встретился с отступающими солдатами США на дороге, которая соединяет города Манбидж и Кобани.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.10.2019, 00:48
Пентагон заявил о бегстве боевиков ИГИЛ* из-за операции Турции в Сирии
Дата15.10.2019, 06:00
Проверка ВДВ: российские десантники сдают годовые экзамены
Дата15.10.2019, 02:51
«Доказать стране и всему миру»: российские гимнасты с триумфом вернулись с ЧМ
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата14.10.2019, 21:40
Военная сфера, нефть и культура: что обсудили Путин и король Саудовской Аравии
Дата14.10.2019, 13:32
Десятки древнейших уникальных захоронений нашли под Ростовом-на-Дону
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
09:11 В стране и мире
Видео
В МИД заявили о необходимости не допустить прямых столкновений Турции и Сирии
07:02 В стране и мире
Видео
Конвой сирийской армии встретился с отступающими войсками США: видео
04:36 В стране и мире
Видео
Делегация США приедет в Турцию для обсуждения ситуации в Сирии
03:42 В стране и мире
Видео
Трамп призвал Эрдогана прекратить огонь в Сирии
02:43 В стране и мире
Видео
Около 160 тысяч сирийцев стали беженцами из-за операции Турции
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
09:40 В стране и мире
Видео
В Подмосковье простятся с Алексеем Леоновым
09:11 В стране и мире
Видео
В МИД заявили о необходимости не допустить прямых столкновений Турции и Сирии
08:59 В стране и мире
Чужой: тело неизвестного существа испугало туристов в Австралии
08:33 В стране и мире
Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес зимой
08:27 В стране и мире
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»
События дня
События дня
Умер Алексей Леонов
Взвод-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
На месте «землетрясения века» на Урале найдены необычные аномалии
Видео
Курдская карта разыграна: что ждет Сирию после военной операции Анкары
Видео
Таксист в Новосибирске выкинул из машины мать с двухлетним ребенком: видео
Добрынин объяснил свой уход из сериала «Сваты»
«Любовь творит чудеса»: семья Заворотнюк сделала новое заявление
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.