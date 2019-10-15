«Вот такое счастье»: девочка-«богатырь» родилась в Кемерово
В кемеровской детской областной больнице на свет появилась малышка весом 5 кг 260 граммов при росте 60 сантиметров.
© Видео: detskaya_oblastnaya_/, instagram © Фото: detskaya_oblastnaya_/, instagram
Необычная девочка появилась на свет в Кемерово: вес младенца составил 5 килограммов 260 граммов.
«Поздравляем "малышку" и ее родителей с большим счастьем!» - рассказали в роддоме.
Видеопоздравление было выложено в Сеть 10 октября. Новорожденную уже успели окрестить «богатырем».
Как уточнили в медучреждении, ребенок родился 4 октября.