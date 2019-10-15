В Подмосковье простятся с Алексеем Леоновым

В Подмосковье сегодня, 15 октября, простятся с Алексеем Леоновым. Легендарного космонавта похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище. Дважды Героя Советского Союза, инженера-изобретателя не стало 11 октября, ему было 85 лет.

Именно Леонов первым в мире вышел в открытый космос, когда люди только начинали орбитальные полеты. Все десять предшественников Леонова видели Землю из иллюминатора.

Через десять лет после первого полета Алексей Леонов участвовал еще в одном историческом событии - стыковке советского корабля «Союз» и американского «Аполлона». В отряде космонавтов Леонова называли «счастливчиком». Он и сам любил говорить, что доволен судьбой.

Церемония прощания с героем пройдет в присутствии роты почетного караула и военного оркестра.