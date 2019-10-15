Чужой: тело неизвестного существа испугало туристов в Австралии
В Сети гадают о природе происхождения создания.
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В Австралии на пляже обнаружили неизвестное загадочное существо. Удивительная находка была сделана в юго-западной части Перта.
Фотографии, на которых запечатлено существо, выложили в Сеть.
Интернет-пользователи предположили, что на берег выбросило гигантского кальмара или каракатицу. Другие же уверены в мистическом происхождении создания. Также, как пишет Daily Star, жители предположили, что на кадр попала ритуальная маска или останки акулы.