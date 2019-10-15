Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес зимой

Из-за уменьшения солнечного света в сутках у человека вырабатывается мелатонин - появляется сонливость, которую хочется побороть с помощью энергетиков, кофе, большого количества сахара и жирных продуктов. Это связано с тем, что вместо употребления продуктов, содержащих витамин D, люди ищут суррогаты. А сочетание жирного и сладкого приводит к лишнему весу.

«Чтобы получить витамин D, достаточно съесть маленький кусочек печени трески, буквально одну шестую банки. Она уже содержит суточную норму. В принципе, это относится ко всей жирной рыбе», - сказала диетолог Елена Соломатина.

Оказалось, что любителям сладкого и мучного тоже можно найти достойную альтернативу, чтобы сохранить фигуру и улучшить здоровье. Так, употребление банана раз в день способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, а также выводу излишней жидкости из организма. Кроме того, полезен горький шоколад - он улучшает общее состояние организма и положительно влияет на работу нервной системы. Сухофрукты, орехи и кисломолочные продукты также помогут сохранять витаминный баланс зимой и в межсезонье, пишет «Вечерняя Москва».

Диетолог также отметила, что полезные десерты можно готовить самостоятельно: большой популярностью сейчас пользуются домашние смузи. Достаточно смешать в блендере творог, банан и замороженные ягоды.