Украл за 30 секунд: мужчина вынес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали

Неизвестный молодой человек вынес из галереи Сан-Франциско гравюру художника Сальвадора Дали.

Пропавшая гравюра называется «Горящий жираф». Как и многие гравюры, она имеет несколько оттисков, поэтому украденный экземпляр - не единственный. Но оттисков довольно мало, каждый из них имеет свой номер. Поэтому, хоть и гравюра стоит значительно меньше оригинальной картины художника, ее цена доходит до 20 тысяч долларов США.

Вора зафиксировали камеры видеонаблюдения на улице, но сам момент кражи в кадр не попал. Известно, что мужчина вошел в частную галерею, где проводилась выставка Дали, взял гравюру размером 50 на 65 сантиметров и спокойно ушел. Кража заняла всего 30 секунд.

Гравюра была установлена на специальном мольберте в витрине, но почему-то на нем не оказалось замка. Сотрудники галерею выясняют, как такое могло произойти.

Как сообщает ABC7 News, эта гравюра хорошо известна - ее будет сложно продать с рук или в интернете.