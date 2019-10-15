Крым окутал густой туман: видео
Сегодня, 15 октября, жителей Крыма встретило туманное осеннее утро.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Сильный туман опустился на западную часть Крымского полуострова. Пелена полностью окутала поселок Новофедоровка и город Саки.
В связи с погодными условиями видимость на дорогах была снижена. Движение транспорта затруднено.
«Звезда» публикует кадры с места.
Несмотря на густой туман, по прогнозам синоптиков, погода в регионе ожидается сухая и ясная. Температура воздуха прогреется выше 20 градусов.