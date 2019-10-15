СМИ: США пытаются лишить РФ Северного морского пути

Новая американская «Северная доктрина» США нацелена на «лишение» России права на Северный морской путь. Об этом заявил журналист Зоран Милошевич в тексте для сербского СМИ «Печат».

В мае этого года на встрече с представителями государств, граничащих с Арктикой, американцы дали понять канадцам, что она «должна забыть о своем праве на северо-западный арктический коридор», говорится в статье. Официальные лица Китая они призвали закрыть станции в Исландии и Норвегии и прекратить вложения в инфраструктуру российского Северного морского пути. Получается, что американцы стали придерживаться идеи о том, что Северный морской путь должен быть общим, а не российским, пишет Милошевич.

Журналист уверен, что Северный морской путь важен для Соединенных Штатов в том числе и как рычаг давления на Россию, потому что для нее это не только международный логистический коридор, но и внутренняя транспортная артерия. Ее освоение поможет связать воды восточной и северной частей страны. К тому же Северный морской путь позволит сформировать единую экономическую систему, объединяющую территории Крайнего Севера и Дальнего Востока. Потенциал этих регионов может стать локомотивом развития всей страны, считает автор материала.

В США уже несколько раз говорили о необходимости противостояния российскому влиянию в Арктике. Госсекретарь Майк Помпео заявлял об обеспокоенности «российскими притязаниями» на международные воды Северного морского пути и планами соединить его с морским «Шелковым путем» Китая.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно говорил о том, что Москва готова к «самому широкому» сотрудничеству в Арктике - в этом регионе нет поводов для конфликтов. Он отмечал, что РФ рассматривает Арктику как «пространство мира, стабильности, продуктивного сотрудничества».