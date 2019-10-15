Канал ABC выдал учения США за атаку турецкой армии в Сирии
Видео стрельбы было на самом деле снято в 2017 году в Кентукки.
© Видео: Tony Marano, Youtube © Фото: Tony Marano, Youtube, ABC
Зрители ABC уличили телеканал во лжи, после того как на экранах были показаны кадры боевых действий, которые якобы ведутся в Сирии. По словам американских журналистов, это последние кадры из республики, на которых отчетливо видна атака турецкой армии.
Позже выяснилось, что ролик был в штате Кентукки еще в 2017 году на стрелковом полигоне. Разоблачающий материал в Сети опубликовал пользователь Тони Марано.
ABC уже признал, что видео является фейком, заявив, что «сожалеет об ошибке». Однако многие пользователи соцсетей и зрители канала усомнились в искренности СМИ.