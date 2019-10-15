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Конвой сирийской армии встретился с отступающими войсками США: видео

Дарья Муромова
07:02 15.10.2019
На опубликованных кадрах видно, как бронеавтомобили с флагами Соединенных Штатов и пикапы с сирийскими военными едут в противоположных направлениях, при этом солдаты обеих стран никак не реагируют друг на друга.
© Видео: Ruptly © Фото: Ruptly

Конвой правительственной армии Сирии встретился с отступающими военными США на дороге, соединяющей города Манбидж и Кобани на северо-востоке страны.

На опубликованных кадрах видно, как бронеавтомобили с флагами Соединенных Штатов и пикапы с сирийскими военными едут в противоположных направлениях, при этом солдаты обеих стран никак не реагируют друг на друга.

Вчера, 14 октября, американский президент Дональд Трамп заявил, что «в основном вывел» контингент США из Сирии. Он добавил, что не против, чтобы сирийский лидер Башар Асад заступался за курдов, против которых Турция ведет военную операцию.

Ранее курды заявили о достигнутом соглашении с Дамаском о размещении войск Сирии на границе с Турцией для отражения атак. Сирийская армия в понедельник вошла в Манбидж, который был подконтрольным курдской автономной администрации. До начала военных действий со стороны Турции там были размещены войска США.

Турецкий президент Тайип Эрдоган девятого октября заявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России группировки ИГИЛ. В прошедшую субботу военные Турции и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье - Телль-Абъяд.

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