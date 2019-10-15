Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении до смерти спортсмена в Красноярске

Главное управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео задержания двух подозреваемых в избиении до смерти жителя региона.

На кадрах запечатлено, как правоохранители досматривают мужчин в подъезде, после чего полицейские уводят их для дальнейшего допроса в управлении по расследованию особо важных дел.

Трагический инцидент произошел в ночь на 15 сентября, когда 24-летний и 29-летний жители края после телефонной ссоры с 31-летним мастером спорта по биатлону Дмитрией Сисигиным решили выяснить отношения у него дома. Жертве были нанесены множественные повреждения. Спасти Сисигина не удалось.

По данным следователей, один из подозреваемых ранее уже был судим за мошенничество и грабеж, а второй - за грабеж и незаконный оборот наркотиков.