В России хотят ввести единую платежку за коммуналку

В России рассматривается возможность о введении единого платежного документа по ЖКУ, который значительно облегчит процесс оплаты коммунальных услуг. Этот вопрос обсуждался группой депутатов Госдумы еще в июне 2019 года.

Правительство страны поддержало этот проект, но отметило, что идею нужно значительно доработать.

Документ вводит два новых понятия - ЕПД и «расчетный центр». Как сообщают «Известия», с появлением единого платежного документа (ЕПД) должны снизиться риски хищения средств управляющими компаниями, расчеты и контроль обоснованности тарифов могут стать более прозрачными.

Сейчас во многих регионах страны людям приходит несколько платежек по разным видам услуг за ЖКУ. Часто это приводит к ошибкам в начислениях и появлению долгов по ЖКХ. Законопроект предполагает, что в ЕПД появятся такие строки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора.