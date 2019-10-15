«Все правда»: фото Виторгана нашли на сайте знакомств

На популярном сайте знакомств появилась анкета с фотографией российского актера и режиссера Максима Виторгана. Скриншотом с приложения сам артист поделился в Сети.

Как оказалось, неизвестный человек выдает внешность актера за собственную. Себя он назвал Робом и указал, что живет в Канаде.

© mvitorgan Instagram

«Некто Роб с канадского сайта знакомств. 41 год… Все правда», - иронизирует Виторган.

Летом 2019 года подтвердились слухи о разводе режиссера с Ксенией Собчак. По данным СМИ, сейчас Виторган состоит в отношениях с актрисой Нино Нинидзе.