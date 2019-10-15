Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Сирии

Совместные энергетические проекты и инвестиции, ситуация на Ближнем Востоке и борьба с международным терроризмом - это не полный список тем, которые обсудил Владимир Путин во время визита в Саудовскую Аравию.

В Эр-Рияде президент встретился с королем Салманом и наследным принцем Мухаммедом. И если с Хранителем двух святынь - таков официальный титул короля - прошла парадная часть встречи, то с принцем Путин провел первое заседание Российско-саудовского экономического совета. Между двумя странами был подписан пакет соглашений на сумму около двух миллиардов долларов.

«Саудовская Аравия вышла на позиции ведущего экономического партнера России в арабском мире. Поэтому считаю полезным и весьма своевременным создание российско-саудовского экономсовета, в рамках которого бизнес-круги двух стран имеют возможность вести прямой и регулярный диалог. Имеются существенные возможности для наращивания российско-саудовского сотрудничества в самых разных сферах, таких как промышленность, транспорт, банковское дело, инфраструктура, цифровые технологии, освоение космоса. И мы были сегодня свидетелями подписания документов практически во всех вышеназванных областях», - заявил Владимир Путин.

Кроме того президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман на переговорах в Эр-Рияде обсудили новые события в развитии ситуации в Сирии и Йемене, важность борьбы с терроризмом и его истоками, сообщило Саудовское официальное агентство новостей SPA.

До встречи с принцем президент России Владимир Путин провел переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Главы государств обсудили военно-техническое сотрудничество между своими странами. Вопрос о поставках комплексов С-300 и С-400 пока не решен, но диалог будет продолжен, сообщили по итогам в Кремле.

А уже сегодня актуальные вопросы экономики и политики Владимир Путин обсудит в Абу-Даби. Российский президент посетит с визитом Объединенные Арабские Эмираты.