Назван размер пенсии Бориса Моисеева

Российский певец Борис Моисеев, который оставил сцену из-за ухудшения здоровья, как признался организатор концертов музыканта Сергей Лавров, получает пенсию в размере 50 тысяч рублей.

По его словам, исполнитель практически ни с кем не общается и часто сидит дома.

«Борис сейчас не берет трубку, потому что не хочет показывать себя со слабой стороны. Он очень сильный человек. При смерти он не находится. Он нередко сидит один в четырех стенах. Он ничего не распродает. У Бориса есть пенсия 50 тысяч рублей», - рассказал телеканалу НТВ Лавров.

Организатор концертов пояснил, что Моисееву не хватает денег на жизнь. Кроме того, от него стали отворачиваться продюсеры, промоутеры и друзья. Как отметил Сергей Лавров, музыканта поддерживает его директор Сергей Горох.

Ранее стало известно, что российская Примадонна, Алла Пугачева, получает около 47 тыс. рублей пенсии. А вот у актрисы Светланы Светличной пенсия немного выше – 50 тысяч рублей.