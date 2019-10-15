Черный юмор: покойник развеселил родственников на своих похоронах

В ирландской провинции Ленсер ветеран вооруженных сил страны Шей Брэдли развеселил друзей и близких на своих собственных похоронах.

Перед тем, как Брэдли 8 октября скончался после продолжительной болезни, он сделал аудиозапись со своим голосом. Согласно договоренности, дочь ветерана включила ее через колонки, когда гроб с телом отца начали опускать в землю. Сначала раздался стук по дереву, после чего Шей «закричал»:

«Эй! Эй! Выпустите меня отсюда! Здесь чертовски темно!»

Собравшиеся на кладбище от души рассмеялись, даже вытирая слезы. После зазвучало пение, а голос Брэдли объяснил, что он хотел еще раз попрощаться со всеми.

По словам дочери отставного военного, ее отец был бы безумно рад, узнав, скольких человек ему удалось рассмешить, пишет Irish Defence Forces Veterans News.