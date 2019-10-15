МВД проверит, почему убившие спортсмена в Красноярске не были задержаны сразу

Полиция в Красноярске проведет служебную проверку для выяснения причин, почему подозреваемых в избиении человека до смерти не задержали сразу после случившегося. Об этом говорится в сообщении пресс-службы краевого МВД.

«Главным управлением МВД России по Красноярскому краю назначена служебная проверка, в результате которой будут установлены причины, послужившие избранию меры пресечения, не связанной с ограничением свободы», - сказано в сообщении.

По версии правоохранителей, в ночь на 15 сентября 24-летний и 29-летний жители города после словестного конфликта по телефону с 31-летним мастером спорта по биатлону Дмитрией Сисигиным решили выяснить отношения у него дома. Мужчины приехали по месту жительства спортсмена и на лестничной площадке, а потом и в квартире пострадавшего нанесли ему множественные повреждения.

Сисигин был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его.

Расследование уголовного дело было поставлено председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным на контоль. К материалам дела приобщили видео избиения, которое снял приятель подозреваемых.

По данным следователей, один из подозреваемых ранее был судим за мошенничество и грабеж, а второй - за грабеж и незаконный оборот наркотиков.